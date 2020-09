Sorteggio calendario serie B, dove vederlo in Tv

Sarà possibile seguirlo in diretta su Dazn e Rai Sport

Si alza il sipario sulla prossima stagione di serie B che vedrà la Reggina ai nastri di partenza.

Oggi a Pisa, nella suggestiva cornice di piazza dei Miracoli, si terrà il sorteggio del calendario del nuovo campionato di serie B.

La nuova stagione prenderà il via il prossimo 26 settembre (in realtà il debutto coinciderà con l’anticipo del venerdì, 25 settembre, e si chiuderà venerdì 7 maggio 2021. Tra le novità del calendario di serie B quella relativa al turno previsto per il giorno di Pasquetta lunedì 5 aprile.

Il sorteggio avverrà a Pisa, la cerimonia inizierà alle ore 19. Sarà trasmesso in diretto sia su Dazn che su Rai Sport e sui canali social della Lega B.

Il calendario di serie B conferma il format natalizio: il campionato andrà in campo il 27 e il 30 dicembre e il 3 gennaio.