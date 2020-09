Reggina, mercato in fermento: Cionek e Folorunsho in cima alla lista

Il mercato della Reggina è in fermento costante. Nomi e rumors si rincorrono, con il direttore sportivo Massimo Taibi impegnato a sfoltire la rosa e puntellare l’organico a disposizione di Toscano.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud per la difesa prende quota il nome di Thiago Cionek, calciatore svincolato dalla Spal, club nel quale ha militato per due anni e mezzo, in serie A. “Si tratta – scrive Gazzetta – di un elemento che il ds Taibi conosce molto bene, dal momento che i due hanno lavorato insieme ai tempi del Modena. Un altro elemento di grande solidità ed esperienza, che in Italia, tra serie A e serie B, ha collezionato quasi 250 presenze (nel curriculum, anche le stagioni con Padova e Palermo). Nella zona nevralgica del campo, si attendono buone nuove per Michael Folorunsho, mentre potrebbe tornare di moda il nome di Ricardo Faty, svincolatosi dai turchi dell’Ankaragucu”.

Un nome questo che già nei giorni scorsi era spuntato fuori.

“Così come dichiarato pubblicamente da Taibi qualche settimana fa, i primi contatti tra la Reggina e Faty, compagno di squadra di Menez ai tempi della Roma, risalgono a luglio, ma la trattativa si era arenata ancor prima di cominciare, a causa di una richiesta economica ritenuta altissima. Da quel giorno, il mediano franco-senegalese è rimasto ancora svincolato: se la richiesta iniziale dovesse abbassarsi, gli scenari potrebbero cambiare radicalmente” si legge ancora sulla Gazzetta del Sud.