Reggina-Cosenza, sarà derby alla quarta giornata

Si è da poco conclusa la cerimonia di presentazione del calendario di Serie B 2020/21. La Reggina ha ritrovato la categoria a distanza di sei anni dall’ultima volta e nel prossimo campionato cadetto (che prenderà il via il 25 settembre) tornerà a sfidare anche i ”cugini” del Cosenza, per l’unico derby calabrese della serie cadetta.

Un derby che in B non si vedeva da circa diciotto anni, dal momento in cui l’ultima volta che amaranto e rossoblu si sono affrontati nella sopracitata categoria è stato nella stagione 2001/02. La gara in sé, invece, manca dalla stagione 2017/18.

Reggina e Cosenza si sfideranno il 20 ottobre al ”Granillo”, mentre il ritorno al ”San Vito-Gigi Marulla” è fissato per il 13 febbraio 2021.