Reggina, amichevole con il Benevento in diretta su OttoChannel

Sarà la prima uscita per la Reggina ed i tifosi, anche se attraverso uno schermo, potranno seguirla in diretta.

Il Benevento Calcio ha comunicato che, la gara amichevole Benevento-Reggina in programma al “C. Vigorito”, sabato 12 settembre, alle ore 19:00, sarà trasmessa in esclusiva su OttoChannel Canale 696 del digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tv.