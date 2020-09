Reggina, verso un altro colpo under: Folorunsho ad un passo

Non solo over. In questa finestra di calciomercato, la Reggina ha guardato con attenzione anche sul fronte under, status che gode di slot illimitati per ciascun organico di Serie B. Nelle fila amaranto sono arrivati i vari Plizzari, Stavropoulos e Peli, unitisi ai già presenti in rosa Rivas, Mastour e Farroni. Prossimi all’ufficialità saranno Charpentier e Delprato, ma non potrebbero essere i soli.

La Reggina, infatti, è ad un passo dal chiudere per Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli (che la scorsa estate ha siglato un accordo con il Bari per un prestito biennale). Qualità e muscoli per il centrocampo amaranto, che andrebbe a rinforzarsi con un elemento importante che da qualche stagione ha stregato il ds Massimo Taibi.

Sarebbe il primo colpo under nel cuore del centrocampo, con la fumata bianca che, secondo Gazzetta del Sud, potrebbe arrivare a breve. ”Nella giornata di ieri – si legge – la Reggina ha compiuto un importante passo in avanti per l’acquisto di Michael Folorunsho. Il club dello Stretto si è fatto avanti con enorme anticipo rispetto agli altri, nell’eventualità che i “galletti” rinunciassero al secondo prestito consecutivo”.

E così dovrebbe essere: ”Il ribaltone sulla panchina biancorossa – continua GdS – con Auteri al posto dell’esonerato Vivarini, sembrava dovesse complicare i piani, ed invece la Reggina ad oggi è veramente ad un passo dal raggiungere l’obiettivo”.