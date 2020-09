Reggina, il girone delle squadre Under 15, 16 e 17: ci sono Fiorentina, Napoli e Roma

Un girone tosto per le compagini giovanili Under 15, 16 e 17 amaranto, che con l’approdo del club in Serie B affronteranno squadre di Serie A e Serie B. Le suddette squadre, rispettivamente dei mister Giuseppe Carella, Domenico Zito e Francesco Ferraro, se la vedranno con i pari età di club di massima serie, come Roma, Napoli e Fiorentina. Di seguito, la nota ufficiale del club amaranto:

Nella giornata di oggi è stata diramata la composizione dei tre gironi nazionali per le categorie Under 17, Under 16 e Under 15 Serie A e B della stagione 2020/21. La Reggina è stata inserita nel terzo gruppo. Di seguito l’elenco delle società che parteciperanno al girone C:

Ascoli

Benevento

Cosenza

Crotone

Pescara

Empoli

Fiorentina

Frosinone

Lecce

Napoli

Reggina

Roma

Salernitana