La nuova avventura di Corazza: ”Artico mi ha entusiasmato. Grazie Reggio, mi hai dato tanto”

Oggi Corazza è una nuova pedina del reparto offensivo dei ‘Grigi’, con i quali ‘Joker’ ha firmato un importante contratto triennale. Nella giornata di ieri ha vestito per la prima volta la sua nuova casacca da gioco, parlando in conferenza stampa tra passato e presente. Di seguito, le sue parole:

Inizia l’avventura di Simone Corazza all’Alessandria. Nono anno in Serie C (quarto consecutivo) per l’attaccante friulano, che in terra piemontese proverà a dare continuità all’ottima stagione fatta a Reggio Calabria. Il suo addio, seppur già nell’aria da diverso tempo, ha suscitato dispiacere ai tifosi amaranto, affezionatisi a colui il quale era diventato un elemento simbolo della cavalcata in Serie B.

