Coppa Italia Dilettanti 20/21, sorteggiati i sedici gironi

50 squadre al via, 14 gironi da 3 squadra e 2 da 4; assaggi di Eccellenza nel Girone 11 con Locri e Stilese e nel 13 con Palmese e Soriano

Il Comitato Regionale Calabria ha effettuato il sorteggio dei sedici gironi dell’edizione 2020/2021 della Coppa Italia Dilettanti. La manifestazione comprende le squadre di Eccellenza e Promozione, suddivise inizialmente in raggruppamenti dalle quali passerà il turno solamente la prima classificata.

Non muta il regolamento rispetto alle stagioni precedenti, con una piccola differenza: non saranno 16 triangolari, bensì 14 gironi da tre squadre e 2 da quattro. Questo a causa dell’incremento del numero di partecipanti al campionato di Eccellenza, passata a 18 squadre. In due gironi si sfideranno dunque due formazioni della massima categoria regionale (solitamente i gruppi venivano composti con una squadra di Eccellenza e due di Promozione). Si tratta del Girone 11, dove trovano posto Locri e Stilese, insieme a Gioiosa e Vallata del Torbido, e del Girone 13, con Palmese e Soriano, raggruppamento completato dal Melicucco. Oltre al già citato Girone 11, l’altro gruppo con quattro formazioni è il Girone 1.

Di seguito la composizione dei sedici gironi e la prima giornata, prevista per mercoledì 16 settembre (seconda giornata domenica 20 settembre, la terza il 7 ottobre).

Girone 1 – Corigliano, Juvenilia, Rossanese, Trebisacce; 1^: Trebisacce-Corigliano, Rossanese-Juvenilia

Girone 2 – Morrone, Cassano, Acri; 1^: Cassano-Morrone

Girone 3 – Scalea, Praiatortora, Real Sant’Agata; 1^: Real Sant’Agata-Scalea

Girone 4 – Belvedere, D.B. Rossoblù, San Fili; 1^: San Fili-Belvedere

Girone 5 – Paolana, Amantea, Villaggio Europa; 1^: Amantea-Paolana

Girone 6 – Sambiase, Garibaldina, Promosport; 1^: Garibaldina-Sambiase

Girone 7 – Cotronei, Caccurese, Cutro; 1^: Caccurese-Cotronei

Girone 8 – Isola Capo Rizzuto, Monasterace, Sporting CZ Lido; 1^: Monasterace-Isola C.R.

Girone 9 – Vigor Lamezia, Parghelia, Rombiolese; 1^: Rombiolese-Vigor Lamezia

Girone 10 – Sersale, Caraffa, Filogaso; 1^: Caraffa-Sersale

Girone 11 – Locri, Stilese, Gioiosa, Vallata del Torbido; 1^: Vallata-Locri, Gioiosa-Stilese

Girone 12 – Bovalinese, Africo, Brancaleone; 1^: Brancaleone-Bovalinese

Girone 13 – Soriano, Palmese, Melicucco; 1^: Melicucco-Palmese

Girone 14 – Gallico Catona, Bagnarese, Gioiese; 1^: Bagnarese-Gallico Catona

Girone 15 – Reggiomediterranea, Ludos Ravagnese, San Giorgio; 1^: San Giorgio-Reggiomediterranea

Girone 16 – Boca N. Melito, Borgo Grecanico Melitese, Archi; 1^: Archi-Boca N. Melito

Le date previste per i turni successivi: ottavi 4/11 e 18/11; quarti 9/12 e 23/12; semifinali 13/01 e 27/01; finale mercoledì 10 febbraio 2021.