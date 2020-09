Coppa Italia 20/21, Reggina in campo dal 2° turno, ecco le possibili sfidanti

Si è svolto il sorteggio per il tabellone della Coppa Italia 2020/2021 che vede partecipare anche quest’anno la Reggina. La formazione di Mimmo Toscano, essendo neopromossa in Serie B, eviterà il Primo Turno della manifestazione ed accederà direttamente al Secondo.

Il sorteggio avvenuto quest’oggi in Lega ha stabilito tutti gli accoppiamenti a partire dal Primo Turno che vedrà in campo 27 squadre di Serie C e 9 di Serie D. L’incontro che riguarderà da vicino gli amaranto sarà quello tra Piacenza e Teramo.

La sfida tra gli emiliani e gli abruzzesi, in programma mercoledì 23 settembre, determinerà quale delle due formazioni scenderà in campo al “Granillo” una settimana più tardi.