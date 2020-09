Cittanova, settimana ricca di test-match per i giallorossi

Tour de force per la squadra di mister Infantino, con tre incontri amichevoli in otto giorni

La nuova stagione in Serie D è ormai alle porte per il Cittanova Calcio e la squadra giallorossa continua a faticare sul sintetico del “Morreale-Proto”, tra doppie sedute di allenamento e test amichevoli.

Dopo l’allenamento congiunto di alcuni giorni fa con la Palmese, sfida vinta per 3-2 dal Cittanova con il tridente d’attacco Crucitti-Silenzi-Dorato in grande spolvero e autore delle tre marcature, la compagine guidata da mister Pietro Infantino tornerà in campo per altri due incontri amichevoli in questa stessa settimana, sempre contro formazioni di Eccellenza.

Nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre i giallorossi affronteranno la Bovalinese, mentre tre giorni più tardi, sabato 12, Crucitti e compagni se la vedranno con il Sambiase che punta a recitare un ruolo da protagonista in Eccellenza.

Tre match e tanti minuti e chilometri da mettere nelle gambe, a ormai poche settimane dall’inizio delle partite ufficiali che attendono un Cittanova rinnovato ma al contempo ottimo conoscitore della categoria.