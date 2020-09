Amaranto in Nazionale: panchina per Lafferty, stasera tocca a Plizzari e Del Prato

Sono tre gli amaranto che in questo periodo hanno lasciato il centro sportivo Sant’Agata a causa della chiamata delle rispettive nazionali: Kyle Lafferty e la sua Irlanda del Nord, Alessandro Plizzari ed Enrico Delprato con la Nazionale Italiana Under 21.

Novanta minuti disputati dal gigante nordirlandese nelle due gare di Nations League disputate contro Romania (venerdì) e Norvegia (ieri). Contro la compagine rumena, l’attaccante della Reggina ha confezionato (di testa) un assist decisivo all’86’ al compagno di squadra Whyte, valevole per la rete del definitivo pareggio (1-1). Nella serata di ieri contro il club norvegese, invece, è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti, scelta probabilmente dettata dal risultato (5-1 per la Norvegia dopo 58′). L’attaccante 32enne potrà fare ritorno in riva allo Stretto, dal momento in cui i prossimi impegni con la nazionale si registrano a partire dall’8 ottobre.

Stesso discorso per gli azzurrini Plizzari e Delprato, che dopo la gara di questa sera contro la Svezia (valevole per le qualificazioni al prossimo campionato europeo under 21) faranno ritorno a Reggio Calabria. Quarantacinque minuti da titolare per il portiere amaranto nell’amichevole della scorsa settimana contro la Slovenia, che Delprato ha invece seguito dalla tribuna.

Su quest’ultimo, però, va fatta una premessa: il giovane di proprietà dell’Atalanta è considerato un calciatore della Reggina a fronte dell’accordo (già raggiunto da settimane) tra le parti, nonostante l’ufficialità non sia ancora arrivata. Tuttavia, è atteso a Reggio nei prossimi giorni per la firma.