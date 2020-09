Reggina, la squadra torna in campo: il report odierno

Oggi, il carico lavoro è stato scisso in due: una prima parte legata ad esercizi muscolari ed una seconda in campo con la palle. Di seguito, il report fornito dalla società:

Ritorno in campo. La Reggina di Mimmo Toscano è tornata questo pomeriggio sui campi del centro sportivo Sant’Agata per riprendere le fatiche in vista del prossimo campionato di B. Primo allenamento della settimana per gli amaranto, che vedono mancare sempre meno giorni all’inizio del torneo cadetto (26 settembre).

