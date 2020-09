Reggina, il saluto di Rubin: “Obiettivo raggiunto, campionato stravinto”

Ultime News

Matteo Rubin lascia la Reggina per trasferirsi all’Alessandria. L’esterno sinistro saluta con un post sulla propria pagina facebook: “Sono Arrivato in una società con l’ambizione di provare a vincere il...

Reggina

In casa Reggina sta per iniziare una settimana in cui potrebbero esserci delle novità sul fronte entrate. In primis dovrebbero arrivare le ufficialità di Gabriel Charpentier ed Enrico Delprato, mentre con molta probabilità...