Reggina, Faggiano alla Gazzetta del Sud: “Tante società su Calò, Taibi il primo a chiedere informazioni”

Il centrocampista under Giacomo Calò, classe 1997, è da tempo nel mirino della Reggina. Calò è tornato al Genoa dopo tre anni in prestito alla Juve Stabia, ed il club ligure potrebbe mandarlo a farsi le ossa per un’altra stagione. L’interesse della Reggina, anticipato da Gazzetta del Sud lo scorso 22 agosto, viene confermato da Daniele Faggiano, diventato ds dei grifoni da circa due mesi, dopo gli straordinari risultati ottenuti con il Parma. “Su Calò si sono mosse tante società-dichiara Faggiano ai nostri microfoni-, vediamo cosa succederà in queste settimane. Quante possibilità ci sono che indossi la maglia della Reggina? Questo non dovete chiederlo a me, ma al suo procuratore, perché alla fine credo che, come quasi sempre avviene in questi casi, prevarrà la volontà del ragazzo. Quello che posso confermarvi, è che nella lista c’è anche la Reggina: Taibi è stato il primo a chiedere informazioni, il suo interesse risale addirittura a prima che arrivassi io”.