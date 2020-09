Nuovo DPCM fino al 7 ottobre: stadi chiusi ai tifosi, ma per “eventi sportivi minori”…

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha da poco firmato un nuovo DPCM relativo al contenimento del Coronavirus, prorogando al 7 ottobre tutte le misure precauzionali e i divieti già introdotti con lo scorso decreto.

In riferimento al ritorno del pubblico negli stadi, per la Reggina (così come per le altre squadre professionistiche) ad oggi la situazione non cambia. Almeno fino al 7 di ottobre, infatti, le gare dei suddetti club si disputeranno a porte chiuse.

C’è però una novità e riguarda la presenza di un massimo di 1000 spettatori “per eventi sportivi di minore entità”. Da capire il riferimento, anche se, in ambito calcistico, dovrebbe riguardare tutte le squadre dilettantistiche.

Di seguito, i punti a riguardo del nuovo DPCM:

e) a decorrere dal 1° settembre 2020 e’ consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entita’, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico e’ comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma puo’ sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento;

f) gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;