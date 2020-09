Ex Reggina, Toti Porcino vicino al Pescara

Nato a Reggio Calabria, cresciuto nelle giovanili della Reggina, Porcino ha indossato la maglia amaranto dal 2016 al 2018 con oltre cinquanta presenze e sei reti. Per Porcino, innamorato della maglia della sua città, probabile un ritorno da ex al Granillo in serie B.

L’esterno sinistro ex Reggina, Antonio Porcino , è vicino ad essere ingaggiato dal Pescara, in serie B.

