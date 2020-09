Calciomercato serie B, il valzer delle punte: Tutino piace a tutti, Reggiana e Vicenza su Biasci

Le avversarie della Reggina nel prossimo campionato di serie B si muovono sul mercato, in questi giorni clou a meno di tre settimane dall’inizio della stagione.

E’ partita la caccia agli attaccanti, su tutti Gennaro Tutino, 24 anni di proprietà del Napoli, ed ex Cosenza. La Salernitana avrebbe trovato l’accordo con la società di De Laurentis ma, fino all’ultimo secondo, Lecce e Pescara tentano di inserirsi nella trattativa per assicurarsi per l’attaccante reduce dalla stagione ad Empoli (con 3 reti all’attivo). Mancherebbe l’accordo con il giocatore che, invece, strizza l’occhio ai salentini convinto dal progetto di Corvino, esperto del calciomercato di serie B.

Intanto il Pescara si muove anche sugli altri reparti con il ritorno di Francesco Zampano ed il prestito del centrocampista Omeonga, 24 anni del Genoa già arrivato in ritiro. Manca solo l’ufficialità per l’arrivo del giovane attaccante della Juventus, Marco Olivieri all’Empoli.

Il calciomercato di serie B riguarda anche alcuni elementi che si sono distinti nell’ultima stagione di C, come il bomber Tommaso Biasci (Carpi, 17 reti per lui), ha numerosi corteggiatori in cadetteria: la Reggiana lo segue da tempo ma il Vicenza potrebbe definire l’affare nel giro nel giro di qualche giorno.