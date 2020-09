Serie B, le avversarie della Reggina: l’Ascoli oggi giocherebbe così

Venti giorni ancora all’inizio della prossima stagione di serie B che vedrà impegnata la Reggina di Mimmo Toscano.

Iniziamo a scoprire le avversarie della compagine amaranto, in attesa del sorteggio del calendario, previsto per il 9 settembre a Pisa (inizio cerimonia ore 19). Saranno venti le squadre impegnate nel prossimo campionato di serie B e Reggionelpallone, vi porterà alla scoperta delle probabili formazioni delle avversarie della Reggina, in rigoroso ordine alfabetico.

Dopo la salvezza e l’addio di Davide Dionigi, l’Ascoli ha affidato la panchina all’ex difensore dell’Udinese Valerio Bertotto, allenatore bianconero per la prossima stagione di serie B che vedrà impegnata anche la Reggina.

In un mercato ancora condizionato dal protrarsi della recente stagione calcistica, l’Ascoli al momento ha piazzato solo un colpo in arrivo, prendendo in prestito dall’Atalanta il giovane Khadim Ndiaye, più il rientro di Quaranta dal prestito a Catanzaro. In rosa l’esperto Simone Padoin e l’attaccante serbo Ninkovic al centro di molti rumors di mercato.

Ad una sola settimana dall’inizio del ritiro, ad oggi, l’Ascoli giocherebbe così:

ASCOLI (4-3-3): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Padoin; Eramo, Petrucci, Cavion; Chajia, Rosseti, Ninkovic. Allenatore: Bertotto