Reggina-Falcinelli ai dettagli, novità sulla formula. Per Calò settimana decisiva

In casa Reggina sta per iniziare una settimana in cui potrebbero esserci delle novità sul fronte entrate. In primis dovrebbero arrivare le ufficialità di Gabriel Charpentier ed Enrico Delprato, mentre con molta probabilità sarà la settimana decisiva per quanto concerne Diego Falcinelli, ma non solo. Nel mirino, infatti, ci sarebbe anche Giacomo Calò del Genoa, il quale sarà oggetto di valutazione del club calabrese nei prossimi giorni.

A parlare di entrambi è l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, che spiega: ”Su Diego Falcinelli si registrano ulteriori segnali più che incoraggianti, unitamente ad ulteriori dettagli. La differenza, molto probabilmente, la farà la formula relativa al prestito: non più obbligo, ma bensì diritto di riscatto. Tradotto in concreto, al termine della stagione 2020/2021 la Reggina non sarà costretta a versare nelle casse del Bologna l’intera cifra relativa al cartellino, ma, indipendentemente da come finirà il proprio campionato, sarà libera di scegliere se riscattare o meno il classe ’91”.

La prossima settimana tuttavia, non dovrebbe essere caratterizzata solo dall’arrivo a Reggio di Delprato e dall’acquisto di Falcinelli. ”Si prospettano giorni decisivi – si legge – per capire quante possibilità ci sono di arrivare a Giacomo Calò, con la Reggina che si era mossa prima di tutti con i liguri”.