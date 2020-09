Reggina, lady Corazza saluta Reggio: ”Dopo anni difficili ci avete fatto rinascere…”

Un iniziale accenno ad un incantevole tramonto visto dallo Stretto, prima di spendere parole al miele per la città di Reggio e per l’accoglienza che la stessa gli ha riservato dal suo arrivo l’estate scorsa. E’ ciò che si evince dal post pubblicato su Instagram da Giulia Pastorelli, moglie di Simone Corazza, al passo d’addio in seguito al definitivo trasferimento all’Alessandria da parte dell’oramai ex bomber della Reggina.

Ancora una volta, il calore e l’accoglienza di Reggio Calabria hanno fatto breccia nel cuore della gente. In questo caso, di chi si è immerso in un’avventura totalmente nuova e differente, a più di 1200 km di distanza da casa. Ed il messaggio di lady Corazza, a riguardo, rende l’idea dell’attaccamento venutosi a creare con la città in così poco tempo. Una città nella quale ‘Joker’ è rinato e che, allo stesso tempo, ha fatto esultare e divertire.

Di seguito, il post social:

a.c.