Pubblico negli stadi, il premier Conte gela i tifosi: ”Riapertura inopportuna”

Dopo Simone Corazza, la Reggina dovrebbe dire addio ad un altro attaccante resosi protagonista del ritorno in B. L’arrivo di Charpentier, unito all’impennata riguardante Diego Falcinelli, complica parecchio la...

Un iniziale accenno ad un incantevole tramonto visto dallo Stretto, prima di spendere parole al miele per la città di Reggio e per l’accoglienza che la stessa gli ha riservato dal suo arrivo l’estate scorsa. E’...

Ripartirà dal Boavista Futebol Clube il difensore francese Adil Rami, che nelle ultime settimane ha infiammato il mercato della Reggina. Frenata improvvisa Era tutto fatto per il trasferimento del 35enne ex Milan in riva allo...