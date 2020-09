Giornalismo e sport in lutto per la morte improvvisa di Gigi Baldari

Lutto nel mondo del giornalismo e dello sport calabrese. E’ scomparso improvvisamente il collega Gigi Baldari.

Nato l’8 febbraio del 1957, Biagio Luigi Baldari era giornalista pubblicista iscritto all’Ordine della Calabria dal 4 agosto 2012. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche calabresi.

Una vita, la sua, dedicata all’amore per il suo territorio e per la squadra di calcio del Roccella di cui è stato anche dirigente dopo una militanza da calciatore nelle categorie minori.

«Una notizia drammatica che non avremmo mai voluto dare. Siamo tutti letteralmente affranti – prosegue la società calcistica – per questa notizia devastante. Un uomo giovane innamorato del Roccella, conosciuto per la sua onestà e puntualità. L’Asd Roccella è in lutto perché perde una risorsa importantissima. Il nostro affetto alla famiglia, anch’essa legata da sempre alla nostra squadra e al nostro paese». Scrive l’Asd Roccella 1935 nel suo messaggio di cordoglio.

Alla famiglia le condoglianze della redazione di Reggionelpallone.it