Reginaldo, l’agente alla Gazzetta del Sud: “Se dopo Charpentier arriva pure Falcinelli…”

Dopo Simone Corazza, la Reggina dovrebbe dire addio ad un altro attaccante resosi protagonista del ritorno in B. L’arrivo di Charpentier, unito all’impennata riguardante Diego Falcinelli, complica parecchio la conferma di Reginaldo, così come confermato da Fabio Graziani, procuratore del brasiliano, ai microfoni della Gazzetta del Sud.

“Se dopo Charpentier la Reggina chiudesse anche per un altro attaccante-si legge-, è chiaro che dovremmo sederci al tavolo con la società, e rivedere la situazione. Si, a quel punto una cessione sarebbe possibile . Modena? Una ventina di giorni fa gli emiliani avevano contattato anche me, per manifestare il loro interesse”.

Oltre che di Reginaldo, Graziani è anche il procuratore di Matti Lund Nielse: per quanto riguarda il danese, la partenza è sicura. “In questo caso- prosegue-possiamo escludere l’ipotesi Turris, ormai tramontata. Sappiamo con certezza che Matti andrà via da Reggio, ma al si registrano semplici sondaggi. Poteva andare all’Alessandria insieme a Corazza e Rubin, così come è stato oggetto di dialoghi tra Reggina e Perugia, ma in entrambi i casi non se n’è fatto nulla. Il mercato è ancora lungo, ma già dalla prossima settimana dovrebbero esserci novità più concrete”.