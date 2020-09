UFFICIALE: Reggina, Paolucci torna al Monopoli

Il club ringrazia Lorenzo per la professionalità dimostrata nel corso dell’esperienza in riva allo Stretto e gli augura le migliori soddisfazioni personali.

Ritorno in biancoverde per il giovane centrocampista Lorenzo Paolucci, che dopo una stagione in riva allo Stretto riabbraccia il Monopoli. Il giovane 23enne torna in Puglia, ma non a titolo definitivo: la formula è quella del prestito fino al prossimo 30 giugno. Con la Reggina è sotto contratto fino al 30 giugno 2022 (l’estate scorsa sottoscrisse un triennale).

