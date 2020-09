Sorteggio calendario Serie B il 9 a Pisa: le 19 avversarie della Reggina

Il conto alla rovescia verso il sorteggio del calendario di Serie B 2020/2021 è cominciato, tra appena cinque giorni la Reggina scoprirà quale sarà il percorso lungo 38 partite che dovrà affrontare a partire dal prossimo 26 settembre.

Una Reggina che torna da protagonista in una Serie B dalla quale mancava da 6 stagioni. Le ambizioni del club amaranto sono importanti, si punta ad essere protagonisti come il mercato stesso sta dimostrando. La concorrenza è tuttavia agguerrita e non sarà facile, così come la storia stessa della serie cadetta ha sempre dimostrato, tra sorprese, rivelazioni, delusioni, vittorie annunciate miseramente mancate e vittime predestinate capaci di grandi exploit.

Protagoniste sicure saranno le tre retrocesse dalla Serie A, Lecce, Brescia e Spal; in particolare pugliesi e lombardi hanno mal digerito il ritorno in B e punteranno a riprendersi un posto al sole. Digestione guastata anche per Frosinone, Chievo ed Empoli, beffate nella corsa playoff dallo Spezia, approdato in Serie A con Benevento e Crotone. Pericolose le mine vaganti del nordest che proveranno a confermarsi in altissima classifica: dal sorprendente Pordenone all’ormai sempre presente Cittadella; c’è poi il Venezia che dopo una stagione anonima, sogna di rivivere i fasti del passato.

A nutrire importanti ambizioni come la Reggina c’è anche il Monza, a sua volta promosso in B e che punta deciso verso la massima serie. Hanno ritrovato la B anche il Vicenza, primo classificato del proprio girone, e la Reggio Audace, che sulle orme della storica Reggiana, ha vinto i playoff battendo il Bari, riportando la città emiliana in cadetteria dopo ventun’anni, da quel 13 giugno 1999 che divise le due Reggio, una in festa, l’altra in lacrime.

Sarà una Serie B che per la Reggina riproporrà dopo tanti anni il derby con il Cosenza, capace di ottenere una salvezza miracolosa, ma anche un nuovo incrocio con gli amici della Salernitana. E poi ancora le sfide con Ascoli, Cremonese, Pescara, Pisa e, per la prima volta in assoluto, con la Virtus Entella.

Non resta che attendere ancora qualche giorno e la Serie B prenderà forma, il cammino sarà tracciato, la missione amaranto potrà ufficialmente prendere il via.