Reggina, per Rami è già iniziata una nuova avventura: firma con il Boavista

Ultime News

Ripartirà dal Boavista Futebol Clube il difensore francese Adil Rami, che nelle ultime settimane ha infiammato il mercato della Reggina. Frenata improvvisa Era tutto fatto per il trasferimento del 35enne ex Milan in riva allo...

Un anno. È il tempo che è servito a Simone Corazza per entrare nel cuore dei tifosi della Reggina, nonché nella storia del club amaranto. Nel ritorno in Serie B del club calabrese c’è tanto da parte...

Reggina

Ritorno in biancoverde per il giovane centrocampista Lorenzo Paolucci, che dopo una stagione in riva allo Stretto riabbraccia il Monopoli. Il giovane 23enne torna in Puglia, ma non a titolo definitivo: la formula è quella del...