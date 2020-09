Reggina, l’addio di Corazza: “Mi avete accolto come un figlio, vi porterò sempre con me”

L'attaccante ha firmato un triennale con l'Alessandria in Serie C

Un anno. È il tempo che è servito a Simone Corazza per entrare nel cuore dei tifosi della Reggina, nonché nella storia del club amaranto. Nel ritorno in Serie B del club calabrese c’è tanto da parte dell’attaccante friulano, una firma indelebile scolpita nella promozione così come nei cuori dei tifosi amaranto, che tanto hanno sostenuto, amato ed emulato Corazza, che al contempo ha ricambiato affetto e fiducia a suon di gol. Il primo contro la Cavese, il secondo contro il Bisceglie, poi il terzo, il quarto, fino ad arrivare a quota quattordici. Quattordici volte un popolo intero ha esultato per una sua rete; quattordici volte, con gioia ed orgoglio, il suo nome è stato urlato al cielo dai tifosi amaranto; quattordici volte, Simone Corazza.

Ma come le storie più belle, anche quella del Joker amaranto è arrivata al capolinea. Ufficializzato il trasferimento all’Alessandria, lo stesso attaccante di Latisana ha voluto divulgare un messaggio di addio attraverso il social network Instagram, che di seguito riportiamo:

“Non so neanche da dove iniziare… sentirsi a casa a 1200 km di distanza non è poco… mi avete accolto come un figlio e insieme abbiamo fatto la storia della Reggina. Grazie di cuore a tutti i miei compagni, ai tifosi e alla città! Un anno indimenticabile, vi porterò sempre con me”.