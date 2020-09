Ex Reggina, Rolando Bianchi a SuperNews: “Io e Amoruso come Messi e Ronaldinho”

“Io e Amoruso siamo stati una coppia gol europea: abbiamo realizzato il maggior numero di gol a livello europeo insieme alla coppia Messi-Ronaldinho. E’ stata un’immensa soddisfazione”.

Così Rolando Bianchi, in una intervista rilasciata a SuperNews, ricorda l’annata stratosferica della coppia amaranto nella stagione della salvezza miracolosa. Grazie alle 35 reti della coppia Amoruso-Bianchi (17 gol il primo, 18 il secondo) la Reggina conquistò la permanenza nonostante la penalizzazione.

“Credo che si trattasse di un altro calcio – continua Rolando Bianchi – , in cui gli attaccanti facevano molta più fatica a fare gol rispetto ad oggi, per via di una qualità superiore della fase difensiva. Per quello che riguarda la mia permanenza a Reggio, ha contribuito il mio infortunio al crociato. Ho fatto la riabilitazione e ho disputato un grandissimo europeo. Il presidente della Reggina decise di riscattarmi, acquistandomi per 2 milioni di euro dall’Atalanta. Giocai una stagione straordinaria che mi ha permise di spiccare il volo”.

Nell’intervista Bianchi ripercorre tutte le tappe della sua carriera, dagli inizi nelle giovanili dell’Atalanta fino all’esperienza in Inghilterra passando per Cagliari e Torino, fino al grande rimpianto di non aver indossato la maglia della Nazionale Maggiore.

“Probabilmente, l’unico grande dispiacere è non aver giocato con la Nazionale. Sarebbe stato il coronamento della mia carriera. Credo che rappresentare la propria nazione abbia un valore aggiunto, completamente diverso rispetto a quello del giocare per il proprio club”.

E’ possibile leggere l’intervista completa al link:

https://news.superscommesse.it/interviste-personaggi-famosi/2020/09/rolando-bianchi-in-esclusiva-a-supernews-atalanta-un-successo-che-nasce-da-lontano-il-toro-era-il-mio-alter-ego-403241/