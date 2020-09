La Reggina saluta Corazza: da Potenza al derby il bomber ha lasciato il segno

Una stagione da grande protagonista per Corazza, il suo nome per sempre inciso nella storia amaranto

Una sola stagione in riva allo Stretto per Simone Corazza, un anno per entrare di diritto nella storia della Reggina: 14 gol che hanno trascinato la squadra di Mimmo Toscano verso quella fuga per la vittoria che si è poi concretizzata, riportando Reggio Calabria in Serie B.

Mister Toscano lo conosceva bene, sapeva che Corazza avrebbe potuto recitare un ruolo chiave per questa Reggina, una fiducia pienamente ripagata da un calciatore che, per tutto il girone di andata, riusciva a tramutare in oro ogni pallone toccato. Tanti gol, alcuni dei quali molto pesanti e decisivi, come quello, indimenticabile, che a tre minuti dal 90′ di un Reggina-Catanzaro ancora sul risultato ad occhiali, fece letteralmente venir giù il “Granillo”, scatenando la festa amaranto e le ire giallorosse.

Gol sia pesanti che bellissimi. E’ il caso ad esempio della doppietta di Potenza: la prima rete è uno stacco di testa poderoso e magistrale, la seconda una bordata da fuori area imparabile per qualunque portiere privo della capacità di spiegare le ali. Corazza ha lasciato il segno sulla stagione della Reggina, con implacabile puntualità puniva le squadre avversarie, imprimendo il proprio marchio sul filotto di vittorie da record inanellato dalla truppa di Toscano.

Corazza lascia Reggio per sposare il progetto dell’Alessandria, un’altra piazza blasonata e ambiziosa che da troppi anni sogna di ritrovare nuovamente la Serie B. E come una sorta di gioco del destino, nel club piemontese l’ormai ex bomber amaranto troverà un direttore sportivo che ha vissuto qualcosa di analogo molti anni fa. Quel Fabio Artico che nel campionato di Serie B 1998/1999 vestì la maglia della Reggina, giunto a Reggio a novembre in prestito dall’Empoli, trascinatore della squadra che ottenne la storica prima promozione in Serie A. Come per Corazza, una sola stagione per Artico in amaranto, 15 gol segnati, un salto di categoria da protagonista, la firma per sempre sulla storia della Reggina.