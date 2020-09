Roccella esulta, vinto il ricorso: è di nuovo in Serie D!

La Corte Federale d'Appello accoglie il reclamo degli amaranto, ribaltando la sentenza del Tribunale Federale; il Corigliano è di nuovo in Eccellenza

Può tornare a sorridere il Roccella che dopo l’incubo della retrocessione in Eccellenza causata dal punto di penalizzazione inflittogli lo scorso 10 agosto dal Tribunale Federale, ritrova la Serie D grazie al vittorioso ricorso che ribalta la situazione.

La I^ Sezione della Corte Federale d’Appello della FIGC ha accolto il ricorso presentato dal club amaranto, annullando quella che era stata la decisione del Tribunale Federale. Grazie a questa vittoria ottenuta fuori dai terreni di gioco, il Roccella si riprende il proprio posto in Serie D.

A farne le spese, così come aveva sancito in un primo momento la classifica finale del campionato, è il Corigliano, il quale torna nuovamente in Eccellenza.