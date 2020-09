Ludos Ravagnese, presentati staff e squadra, pronti per stupire ancora

Si è svolta nella serata di mercoledì 2 settembre la presentazione ufficiale della Ludos Ravagnese che si appresta a disputare il secondo campionato di Promozione consecutivo.

Diversi i volti nuovi nella squadra che anche nella stagione 2020/2021 sarà guidata da mister Aquilino; tanti però sono i calciatori che hanno meritato la riconferma dopo il quarto posto finale della passata stagione, un piazzamento più che onorevole per la formazione arancioblù che si presentava da matricola ai nastri di partenza del campionato, appena un anno fa.

Di seguito il comunicato del club con il riepilogo dello staff tecnico al completo e l’organico attuale.

Si è alzato il sipario sulla stagione 2020/2021 della Ludos Ravagnese Calcio che parteciperà per il secondo anno consecutivo al campionato di Promozione – Girone B. Presso la Sala Ricevimenti del Bar San Francesco, infatti, sono stati presentati ufficialmente i protagonisti dell’annata ormai alle porte. Lo staff tecnico è composto dall’allenatore responsabile della prima squadra Giuseppe Aquilino, dall’allenatore in 2ᵃ Felice Cacurri, dal preparatore atletico Simone Doldo, dal preparatore dei portieri Fabio Placanica, dal collaboratore tecnico Antonio Loi, dall’allenatore della Juniores Under 19 Marco Pangallo e dal collaboratore Juniores Under 19 Corrado Felini.

Questa, invece, la rosa dei calciatori:

Portieri: Bagnato Domenico (2003); Crupi Antonio (1987); Ielo Alessandro (2002); Luvarà Francesco (2002); Romeo Carmelo (1988); Sgrò Vincenzo (2002)

Difensori: Cutrupi Demetrio (1987); Di Giacomantonio Gino (1992); Fava Giuseppe (1998); Izzo Daniele (2001); Malara Francesco (2000); Minniti Francesco (1998); Morabito Bruno (2001); Pirrello Pietro (1984)

Centrocampisti: Badjie Laman (1999); Battaglia Giuseppe (2000); Bossi Giovanni (1997); Cuzzola Domenico (2002); Keita Ousmane (2001); Idà Giuseppe (2003); La Fauci Maikon (2001); Minniti Francesco (1990); Pangallo Gianluca (1992)

Attaccanti: Aliquò Adalberto (2001); Cama Domenico (2002); Laganà Federico (2003); Pitasi Giuseppe (2000); Savino Aniello (1982); Ventura Giuseppe (1996); Vigoroso Luca (1997)