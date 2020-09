Italia U21: Slovenia battuta 2-1, 45′ da imbattuto per l’amaranto Plizzari

E’ terminata con il risultato di 2-1 la sfida tra Italia U21 e Slovenia U21. L’amichevole, disputata presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine), ha visto gli azzurrini di mister Paolo Nicolato ottenere un successo meritato, a fronte di una prestazione convincente e di alto livello.

A difendere la porta della nazionale italiana, quest’oggi è stato l’amaranto Alessandro Plizzari, che da qualche settimana è entrato a far parte della Reggina di Mimmo Toscano, pronta a disputare il prossimo campionato di Serie B. In tribuna, invece, Enrico Delprato, prossimo annuncio dei calabresi.

Quarantacinque minuti da imbattuto per l’estremo difensore di proprietà del Milan, che nel corso del primo tempo si è dedicato ad un’ordinaria amministrazione del proprio raggio d’azione, senza essere chiamato in causa per interventi straordinari vista la scarsa propensione all’attacco degli avversari. Ed è proprio nella prima frazione di gioco che gli azzurrini hanno ipotecato la vittoria finale, grazie alle reti di Colpani al 33′ e di Melegoni al 37′, entrambi direttamente su calcio di punizione.

Nella ripresa, mister Nicolato ha voluto concedere altrettanti minuti a Mattia Del Favero, inserendolo proprio al posto dell’estremo difensore della Reggina (scelta prettamente tecnica). La Slovenia ha poi accorciato le distanze al 78′ con Matko, ma gli sforzi finali degli ospiti non sono bastati per negare il successo degli azzurrini alla prima uscita stagionale dopo il lock-down.

Martedì prossimo, Plizzari e compagni se la vedranno contro i pari età della Svezia, in trasferta, riprendendo dunque il percorso delle qualificazioni al prossimo campionato europeo under 21 (2021).

