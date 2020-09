Boca N. Melito, test vincente a Brancaleone nel segno dei nuovi

Amichevole vincente per il Boca N. Melito Admo che ha espugnato il campo del Brancaleone per 3-1, gara disputata nel pomeriggio di mercoledì.

Come riportato dal sito ufficiale del club biancorosso, a decidere l’incontro sono stati i gol di due dei nuovi arrivati alla corte di mister Laface. Le prime due reti sono infatti state realizzate da Ivan Rubertà, ex proprio del Brancaleone; la terza marcatura è arrivata invece da Joel Nunez (nell’immagine principale, foto di Nicola Santucci), il centravanti argentino al quale il club reggino chiede i gol per essere protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza.

Il Brancaleone ha poi riaperto l’incontro con una rete di Morabito, tentando la rimonta in un secondo tempo che, come spesso accade in questi match, ha visto i due tecnici, Criaco e Laface, far ruotare quasi tutti gli uomini a propria disposizione. Per le gare ufficiali mancano ancora un paio di settimane ed entrambe le squadre hanno ancora grandi margini di crescita, una volta raggiunta la miglior condizione.