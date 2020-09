UFFICIALE: Cittanovese, c’è il ritorno di Condomitti

Ritorno gradito ma soprattutto di spessore in casa Cittanovese, che riabbraccia il centrocampista Giovanni Condomitti. Per il classe ’94, si tratta di un ritorno in patria dopo le esperienze degli ultimi due anni con Palmese e Locri, che si sono succedute dopo il suo addio con lo stesso club giallorosso nella stagione 2017/18, che giocò con la fascia da capitano al braccio.

Oggi Condomitti torna al fianco della ‘sua’ Cittanovese e si prepara ad affrontare l’ennesimo campionato di Serie D della sua carriera. Di seguito, la nota ufficiale della società calabrese:

La A.S.D. Calcio Cittanovese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Condomitti per la stagione agonistica 2020/2021.

Un graditissimo ritorno per il forte centrocampista classe ’94 protagonista, nel recente passato, di pagine suggestive con la maglia giallorossa addosso e con la fascia di capitano al braccio.

Leggendario il gol vittoria segnato alla Vibonese nel giorno dello storico successo per 3-4 al “Luigi Razza”. Era l’8 ottobre del 2017.

Condomitti è un centrocampista duttile, abile a ricoprire più ruoli sia sulla linea mediana che sulle corsie esterne. La sua adattabilità, la sua caratura tecnica e il suo temperamento ne fanno un calciatore moderno e di dimensione ultraregionale.

Nel suo curriculum, tra le altre, anche le stagioni con Hinterreggio, Nuova Gioiese, Roccella, Locri e Palmese.

“Il ritorno di Condomitti alla Cittanovese – questo il messaggio della Dirigenza – è un passaggio importante che restituisce all’universo giallorosso uno dei protagonisti assoluti degli ultimi anni. Un abbraccio atteso anche dalla tifoseria e dagli amanti del calcio dilettantistico. Allo stesso tempo, inseriamo nella rosa un calciatore tecnico e di carattere, funzionale al progetto della Società e del mister che, siamo certi, saprà dare un grande contributo per il raggiungimento degli obiettivi stagionali”.

Bentornato a casa Giovanni, da parte dell’intera famiglia giallorossa!