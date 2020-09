Serie B, ufficiale: il 9 settembre a Pisa la presentazione del calendario 2020/21

Ultime News

La Reggina comunica che l’attaccante Kyle Lafferty è stato convocato dal commissario tecnico dell’Irlanda del Nord, Ian Baraclough, per le partite di Uefa Nations League contro la Romania, in programma venerdì...

Delineato il tabellone per la Coppa Italia 2020/21, contenente tutte le date per ciascun turno. Si partirà il 23 settembre e si finirà il 19 maggio, con gli ingressi delle squadre che, come sempre, saranno scaglionati per...