Coppa Italia, ecco le date: Reggina in campo il 30 settembre

Delineato il tabellone per la Coppa Italia 2020/21, contenente tutte le date per ciascun turno. Si partirà il 23 settembre e si finirà il 19 maggio, con gli ingressi delle squadre che, come sempre, saranno scaglionati per categoria.

Al primo turno eliminatorio prenderanno parte 29 squadre di Serie C e 9 di Serie D. La Reggina, così come tutti i club di Serie B, entreranno al secondo turno, che si svolgerà mercoledì 30 settembre, a cavallo tra la prima e la seconda giornata di campionato.

Di seguito, tutte le date della Coppa Italia 2020/21:

Primo turno eliminatorio mercoledì 23/09/2020

Secondo turno eliminatorio mercoledì 30/09/2020

Terzo turno eliminatorio mercoledì 28/10/2020

Quarto turno mercoledì 25/11/2020

Ottavi di finale mercoledì 13/01/2021

Ottavi di finale mercoledì 20/01/2021

Quarti di finale mercoledì 27/01/2021

Semifinali (andata) mercoledì 10/02/2021

Semifinali (ritorno) mercoledì 03/03/2021

Finale mercoledì 19/05/2021