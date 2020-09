Pubblico negli stadi, la proposta della FIGC ed i tempi previsti

Quando si potrà tornare allo stadio? E’ una domanda frequente alla quale difficilmente può darsi una risposta chiara ed esaustiva.

Pubblico allo stadio, le parole di Gravina

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina si è espresso così:“Abbiamo presentato la nostra proposta al Cts e ora siamo in attesa di riscontri. Abbiamo chiesto una limitazione dei tamponi, sempre col principio del massimo rispetto per la salute, ma chiediamo una maggiore flessibilità. Poi c’è il tema dell’ingresso negli stadi: c’è stato già qualche esperimento che ha portato risultati straordinari dal punto di vista della disciplina. Un esperimento ci sarà anche a settembre, a Budapest per la Supercoppa. Quello sarà un momento importante”.

Pubblico allo stadio, la posizione del Comitato scientifico

per il coordinatore del comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, invece “la priorità è la scuola, ricominciare le lezioni. Il pubblico per gli eventi sportivi, mi spiace, non è una priorità, per il momento”.

Pubblico allo stadio, così Guido Bertolaso

Guido Bertolaso ha affrontato la questione degli impianti sportivi in Italia: “Per quanto riguarda gli impianti sportivi, è un altro paio di maniche, ci vuole maggiore cautela. Abbiamo visto quanto accaduto quest’estate, si è riaperto quasi tutto, anche dove non è stato possibile mantenere la distanza di sicurezza e l’epidemia è ripartita con numeri preoccupanti. In questa fase consiglio massima prudenza anche nell’idea di aprire gli stadi. Per me, bisogna aspettare ottobre-novembre, se è tutto sotto controllo, si può pensare ad una riapertura. Bisogna cominciare a lavorarci adesso, è bene che le autorità sportive e il CTS lavorino per garantire ad una riapertura per qualche settimana, o qualche mese, nella maniera più sicura possibile”.