ReggioMed, la carica di mister Misiti: “Sono motivato e voglio vincere. Ho un’ottima squadra”

Giornata dedicata alla presentazione della nuova stagione in casa Reggiomediterranea, che presso la struttura Pepy’s Beach ha dato il via all’annata 2020/21, che la vedrà nuovamente battagliare sui campi di Eccellenza a caccia del sogno Serie D.

Durante la conferenza stampa odierna è intervenuto anche il tecnico Giuseppe Misiti, confermato insieme al suo staff per il prossimo campionato degli amaranto. “Ringrazio la società che mi ha riconfermato in questo progetto importante e con questa squadra giovane – ha esordito dicendo Misiti – sono felicisismo e motivato, spero di fare bene”.

Alle vecchie conoscenze, in organico si sono aggiunti nuovi calciatori, tra nuovi arrivi dal Sud America ed elementi promossi dal settore giovanile: “Questi ragazzi sono venuti qui determinati e vogliosi di fare bene. Hanno tanta voglia di mettersi in evidenza e migliorarsi e questo è alla base. Mercato? Mi è stata formata un’ottima squadra e lo abbiamo già visto sabato scorso”.

Un unico obiettivo nonostante la concorrenza: “Gioco sempre per vincere. Sarà un campionato difficile, ci sono squadre attrezzate come Lamezia, Locri, Scalea ecc. La mentalità mia è quella di vincere sempre, preparo la partita per un unico risultato”.

A quelle del tecnico sono seguite le parole di Pietro Marino (portiere e preparatore dei portieri dell’Under 17) e del nuovo acquisto Franco Padin (attaccante argentino proveniente dall’Afro Napoli United).

Marino: “Rivali in campionato? Sono squadre che hanno fatto un mercato importante ma alla fine sarà il campo a parlare. Noi speriamo di fare bene ogni domenica e far divertire le gente. Nuovo ruolo? Mi ha convinto la voglia di crescere e la serietà del club. È un ruolo, nonché un bel coinvolgimento, che mi inorgoglisce”.

Padin: “Ringrazio la società per questa possibilità, speriamo di raggiungere tutti i nostri obiettivi. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo conoscendo e speriamo che restando sempre sul pezzo potremo fare bene”.

A.C.