CLAMOROSO Reggina, l’annuncio di Taibi: “Salta l’acquisto di Rami”

Clamoroso: Adil Rami non sarà della Reggina. L’annuncio arriva direttamente dal direttore sportivo Massimo Taibi ai canali ufficiali della Reggina. “Dopo due mesi di trattativa – ha detto Taibi – avevamo raggiunto l’accordo con il calciatore. Avevamo già acquistato i biglietti e Rami doveva essere a Roma stamattina per le visite mediche. Ieri sera alle 23 riceviamo comunicazione dall’intermediario con richiesta di posticipare l’arrivo del giocatore. La Reggina ha deciso a questo punto di chiudere qui la trattativa. Noi non aspettiamo nessuno, abbiamo già voltato pagina, ho le idee chiare e troveremo la soluzione migliore. Rispettiamo umanamente le scelte e le esigenze di tutti, ma quella di Rami non ci è sembrato un comportamento giusto nei nostri confronti”.

Uno dei più grandi colpi di scena della storia del mercato amaranto.