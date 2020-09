Reggina, Rami spiega il mancato arrivo: “Avevo bisogno di tempo, ho altre offerte”

Spiegazione via social da parte di Adil Rami, il cui passaggio alla Reggina è saltato nelle scorse ore in seguito all’annuncio del ds Taibi.

Su Instagram, il francese ha spiegato la situazione, annunciando, al contempo, come abbia anche qualche altra richiesta.

“Ho parlato con il presidente – dice – mi è piaciuto. Gli ho detto che avevo bisogno di un po’ di tempo per pensare. Gli ho detto che mi piaceva il tifo della piazza, che mi piacciono le ambizioni della società ma che avevo bisogno di tempo per pensare e ciò è normale. Ho molto rispetto per tutti. Ho anche altre offerte da altre squadre, questo è il mercato”.