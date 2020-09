Reggina, attività di base e calcio femminile: l’organigramma per la stagione 2020/21

Novità per quanto riguarda il settore giovanile amaranto, questa volta riguardanti l’attività di base. È stato infatti comunicato l’organigramma per la stagione 2020/21, con tutti gli staff tecnici divisi per categoria. Stessa cosa per il calcio femminile, con la realtà targata Gallo che ha preso piede nella scorsa stagione.

Di seguito, il comunicato del club:

Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano l’organigramma dell’attività di base e del calcio femminile per la stagione 20/21:

Under 17 Femminile

Allenatore: Maria Pia Trapani

Allenatore in 2^: Giorgio Carere

Preparatore atletico: Monica Ligato

Under 15 Femminile

Allenatore: Antonella Casile

Allenatore in 2^: Sebastiano Crucitti

Preparatore atletico: Monica Ligato

Assistente tecnico: Carmen Morabito

Under 12

Allenatore: Massimo Macrì

Preparatore atletico: Pasquale Ocello

Preparatore dei portieri: Antonio Leone

Under 11

Allenatore: Andrea Sorace

Preparatore atletico: Giuseppe Barreca

Preparatore dei portieri: Antonio Leone

Under 10

Allenatore: Gianluca Fiume

Preparatore atletico: Giuseppe Barreca

Preparatore dei portieri: Antonio Leone

Scuola calcio

Allenatore: Gabriele Minniti

Allenatore: Pasquale Sciarrone

Istruttore: Anna Chiara Cutrupi

Istruttore: Domenica Morabito

Preparatore dei portieri: Antonio Leone

Preparatore atletico: Giuseppe Barreca

Preparatore atletico: Alessandro Infortuna

Preparatore atletico: Pasquale Ocello

Responsabile attività di base: Salvatore Laiacona

Segretario settore giovanile: Sergio Miceli

Collaboratore di segreteria: Vincenzo Ascrizzi