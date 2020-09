Serie B, ufficiale: il campionato inizierà il 26 settembre

Arrivano conferme per quanto concerne le date di avvio dei campionati professionistici italiani per la stagione 2020/21. Come era stato già anticipato, il percorso in Serie B della Reggina avrà inizio sabato 26 settembre, data in cui avrà inizio la nuova edizione del torneo cadetto.

Novità per quanto riguarda i dilettanti, con la Serie D in particolare che avrà inizio il 27 settembre.

Di seguito, le date ufficiali:

Date attività agonistica stagione sportiva 20/21 per i Campionati Nazionali

Il Consiglio ha recepito le indicazioni delle Leghe, stabilendo l’inizio dell’attività agonistica come di seguito riportato:

Serie A – inizio 20 settembre 2020 – termine 23 maggio 2021

Coppa Italia – finale 19 maggio 2021

Serie B – inizio 26 settembre – termine 7 maggio 2021

Serie C – inizio 27 settembre – termine 25 aprile 2021

Serie D – inizio 27 settembre – termine (da definire)

Coppa Italia Serie D – inizio 20 settembre – termine (da definire)