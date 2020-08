Reggina, Taibi sui calciatori in uscita: “Stima e rispetto devono essere ricambiati”

Senza peli sulla lingua. Nell’intervista rilasciata per l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, il ds della Reggina Massimo Taibi ha affrontato anche il tema riguardante il mercato in uscita, che ad oggi resta decisamente corposo, dal momento che in lista ci sono una decina di calciatori da piazzare.

Rispetto alle precedenti esternazioni, Taibi stavolta è stato decisamente meno “accomodante” nei confronti di alcuni partenti.

<Mi auguro che in questi giorni- si legge su Gazzetta- ci siano altre novità. L’ho detto e ripetuto, la Reggina ha grande stima e rispetto verso i calciatori in uscita, però sia la stima che il rispetto devono essere ricambiati. E’ da due mesi che lavoro, dalla mattina alla sera, per trovargli la giusta sistemazione, quindi mi da un po’ fastidio vedere gente che temporeggia di fronte ad offerte importanti. Forse alcuni pensano di andare al Real Madrid, ed invece dovrebbero rendersi conto che il Real Madrid non arriverà, mentre le società in cui possono andare, continuando così, finiranno col mollarli>.

Sul rischio dei fuori lista. <Anche in questo caso, voglio essere chiaro e diretto: se la Reggina si dovesse trovare nella situazione di dover mettere fuori lista qualcuno, non avrebbe il minimo problema a farlo>.