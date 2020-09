Reggina, nella prossima serie B mancherà un grande protagonista

Reggio e la Reggina attendono l’inizio del prossimo campionato di serie B. Nonostante manchi ancora quasi un mese, c’è grande fermento nell’ambiente visto che il campo, l’adrenalina delle partite mancano da quasi sette mesi.

Certo si giocherà senza pubblico, perché l’emergenza Covid non è affatto terminata, ma la voglia di rivedere la Reggina in serie B è tanta.

I campioni in cadetteria giocheranno con la maglia amaranto e non solo: Menez e Rami su tutti, certamente, tra i nomi più conosciuti in ambito internazionale.

Ma c’è una giovane promessa del calcio italiano, ormai ad un passo dall’essere calciatore affermato e nel giro della Nazionale maggiore, che non resterà in serie B.

Il nuovo “Pirlo”, Sandro Tonali, centrocampista di grande qualità e quantità in forza al Brescia è vicinissimo ad essere un nuovo giocatore del Milan. Le due società sarebbero addirittura allo scambio di documenti per chiudere il trasferimento. Il Milan investirà in totale 35 milioni, mentre il giocatore firmerà un quinquennale con i rossoneri.

Tonali resta in serie A, probabilmente il palcoscenico giusto per un talento del suo calibro e la Reggina non sarà sua avversaria. Almeno per questa stagione…