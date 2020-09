Reggina, l’enigmatico post social di Rubin: “Ritorneremo”

Una sola parola: “Ritorneremo” ad accompagnare una sua foto con la maglia della Reggina mentre festeggia il suo unico gol nella recente stagione di serie C,

Matteo Rubin affida al suo profilo social un messaggio enigmatico, con quel ritorneremo che può voler dire tutto e tanto.

Potrebbe riferirsi alla voglia di ritornare in campo, dopo sette mesi di pausa. Potrebbe esternare tutta la volontà di rivedere il Granillo con il pubblico e riassaporare il clima da stadio.

Ma l’esperto esterno sinistro della Reggina, da quanto sembra, è anche uno dei calciatori in lista di partenza: la sua professionalità e le sue tante annate nei campi di serie A e serie B non gli renderanno difficile, in caso, una nuova sistemazione. E allora quel “ritorneremo” potrebbe anche riferirsi ad una società in cui Rubin ha già giocato. Per la cronaca le squadra in cui ha militato negli ultimi anni sono Modena, Foggia e Ascoli, prima dell’approdo alla Reggina con la quale ha vinto l’ultimo campionato di serie C.