Amarcord spareggio di Pescara, il racconto del protagonista: “quel rigore sbagliato per colpa della depressione”

Un grande talento, che non è mai riuscito a consacrarsi ma dalle enormi potenzialità, estro e qualità in un calcio d’altri tempi.

Alviero Chiorri esplode nella Sampdoria di fine anni ’70 ed incrocia la strada della Reggina con la maglia della Cremonese, nell’indimenticabile spareggio per la A vinto dai grigiorossi ai rigori sul neutro di Pescara. Proprio Chiorri, in una emozionante intervista ripresa da goal.com, racconta un aneddoto di quella gara e della sua vita. Un articolo che vale la pena di leggere.

Arrivato a Cremona dopo una parentesi non fortunata alla Sampdoria ed una carriera che non sembra voler decollare, Chiorri diventa subito l’idolo dello Zini nel primo anno di serie A culminato però con un infortunio e la retrocessione in serie B della Cremonese.

Ad un certo punto “un male oscuro, una brutta depressione, costringe ‘Il Marziano’ a fermarsi. È il 1989, una stagione molto positiva per la sua squadra, che lotta per la promozione in A.

“A Cremona ho dato il meglio da calciatore. – dice Chiorri al Corriere dello Sport – Avevo accettato di fare questo mestiere come va fatto, non solo in partita, nei ritiri, negli allenamenti. Luzzara, il presidente, era pronto a farmi un nuovo contratto di tre anni. Qualcosa scatta nella mia testa. Il buio totale. Avevo trent’anni e pensai di chiudere con il calcio”.

“Avevo un’apatia totale, – ricorda – il rigetto di tutto, a cominciare dal calcio. Non mi allenavo, non mangiavo, e da 77 chili ero sceso a 66.Facevo pensieri strani, vedevo mostri. Inizialmente rifiutavo i medicinali, poi sono stato ricoverato in clinica e ho fatto quattro mesi di cure e preso psicofarmaci, con il cortisone che mi ha portato a pesare 90 chili”.

“Non ho mai capito quale fosse la causa. Un giorno il tappo salta e vai a fondo. Non succede a quelli che hanno solo certezze. Mi mettono paura quelli. Forse il peso dell’aver sopportato tanti anni un mondo che non era il mio. Le invidie, le pressioni, il confronto con gli altri. Non mi divertivo più. Non ritrovavo più me stesso. Anche quando mi facevano i cori e venivo osannato, mi chiedevo sempre: ‘perché?’.

Ed è proprio al minuto 69 dello spareggio contro la Reggina che il mister Mazzia lo rilancia in campo: “Si va ai rigori – ricorda Chiorri – . Quando tocca a me prendo la rincorsa, ma mi tornano in mente la depressione, la clinica e tutto il resto. Il tiro è sbilenco, fuori. Mi cade il mondo addosso. Ma Rampulla, il portiere, mi fa in un orecchio: ‘Non ti preoccupare Alviero, adesso ci penso io’. Va in porta: tiro, parata; tiro, parata. La Cremonese sale in serie A, io sono rinato in quello stesso momento“.