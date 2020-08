Reggina-Balotelli, non c’è mai stato nulla: “Bufala clamorosa”

Massimo Taibi smentisce categoricamente qualsiasi sondaggio o trattativa per portare in Calabria l'ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City.

Nell’ultimo week end, il nome di Mario Balotelli è stato accostato a più riprese all’ambiziosa Reggina. Fantasie di mercato, dal momento che l’ex enfant prodige del calcio italiano, non è mai stato cercato dal club dello Stretto.

A mettere la parola fine alla vicenda, il direttore sportivo degli amaranto, Massimo Taibi.

“Un colpo di livello internazionale dopo Adil Rami? Può anche essere un’interpretazione esatta. L’importante- si legge sulla Gazzetta del Sud-, come ho detto prima, è non pensare che si andrà incontro a spese folli. A proposito, approfitto per chiudere una volta per tutte l’argomento Balotelli, visto che negli ultimi giorni, troppo spesso, ho visto il suo nome accostato alla Reggina. Si tratta di una bufala clamorosa, dal momento che non abbiamo mai pensato al calciatore in questione, considerato anche che ha un ingaggio assolutamente inaccessibile”.

Reggina-Balotelli, fine di una storia che non è mai cominciata, nemmeno per un istante…