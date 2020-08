Reggina, Taibi: “Rami può fare la differenza, dopo di lui altri quattro acquisti”

Un colpo internazionale, per alzare ulteriormente la qualità della difesa amaranto. Massimo Taibi si gode il colpaccio Rami, sottolineandone l’importanza ai microfoni della Gazzetta del Sud.

<A dispetto dei suoi 34 anni- si legge-si tratta di un giocatore che può fare ancora la differenza, altrimenti non l’avremmo preso. L’arrivo di Rami, testimonia ancora una volta il nostro modo di operare, fatto di intuizioni e strategie. Grazie al Presidente Gallo, la Reggina è un club solidissimo e molto ambizioso, ma ci tengo a ribadire che i movimenti di mercato vengono portati avanti in maniera ponderata, senza spese folli, nel pieno rispetto di risorse e budget>.

Due centrocampisti, un esterno sinistro, una punta. Alla domanda sul fatto che la Reggina completerà l’organico con queste quattro pedine, Taibi risponde così. “Esattamente. Il mercato chiude il 5 ottobre, l’obiettivo è quello di completare la squadra prima del 25 settembre, data di inizio della B. In ogni caso, dopo l’arrivo di Rami il mercato in entrata si fermerà, fino a quando non faremo altre uscite”.