Sorteggio calendari serie B: non c’è ancora la data ma una indiscrezione

La Reggina aspetta ed i tifosi anche. Non c’è ancora la data ufficiale della Lega serie B per il sorteggio dei calendari della prossima stagione agonistica (2020/2021) che prenderà il via sabato 26 settembre.

Mentre la serie A proprio qualche giorno fa ha svelato che ” Il calendario della Serie A TIM 2020/2021 sarà presentato mercoledì 2 settembre alle ore 12.00 . Le giornate che comporranno la prossima stagione, al via il 19 settembre, saranno svelate in via esclusiva sul sito internet, sugli account social e sul canale YouTube di Lega Serie A”, sul fronte serie B non arrivano notizie ufficiali.

I rumors parlano della settimana successiva come quella giusta anche perché la serie C, probabilmente, renderà ufficiali le date e le giornate giorno 10 settembre.Dunque è molto probabile che il sorteggio dei calendari del campionato di serie B sarà effettuato entro il 9 settembre, in attesa di comunicazioni ufficiali della Lega