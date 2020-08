Reggina, su un obiettivo di mercato c’è una nuova concorrente

La Reggina continua a muoversi sul mercato. L’arrivo di Adil Rami, per il quale manca solo l’ufficialità, ha dato una nuova linfa euforica all’ambiente. Adesso la priorità di Massimo Taibi è cede per sfoltire l’organico, solamente dopo alcune uscite il ds potrà affondare gli ultimi colpi in entrata.

Bisognerà completare tutti i reparti, difesa, centrocampo, esterni e attacco. Nel reparto avanzato un obiettivo dichiarato da tempo è il giovane Raul Asencio, autentico protagonista della salvezza del Cosenza ma di proprietà del Genoa, società con cui la Reggina ha un ottimo rapporto (vedi operazione Charpentier).

Ma su Asencio adesso c’è una nuova forte concorrente, il Pescara che vuole regalare a Massimo Oddo una rosa competitiva in grado di lottare per i play-off.